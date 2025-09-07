Briga em bar termina com um morto a facadas e outro baleado, em Dourados

Um homem, identificado como Idalino Rossate Medina, de 40 anos, morreu no hospital após ser esfaqueado em uma briga de bar, ocorrida na noite desse sábado (6). Por conta do assassinato, outro rapaz acabou sendo baleado pelo irmão da vítima, horas depois. O caso aconteceu em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em um bar por volta das 19h30 de ontem quando se envolveu em discussão com Rosa Maria Samaniego Barbosa. A mulher estava com o marido, Junior Veras, e com o irmão, Marcio Barbosa Samaniego. No entanto, ainda não se sabe ainda o motivo da briga.

Testemunhas relataram que todos estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando a discussão começou. Em certo momento, Idalino passou a ser agredido pelos três. Pessoas que estavam no bar tentaram conter o trio, mas não conseguiram.

A vítima tentou fugir dos agressores, mas não conseguiu e acabou atingida por diversos golpes de faca na cabeça, no rosto e no abdômen. Os suspeitos fugiram e Idalino foi socorrido e levado ao Hospital da Vida, onde a PM (Polícia Militar) foi acionada pela equipe médica. Na manhã de hoje, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda segundo o registro policial, ao saber do crime na noite de ontem, Everton Medina Rossate, irmão de Idalino, foi até a casa de Junior e atirou contra o rapaz. Em seguida, ele foi embora. A vítima também foi socorrida com ferimento no peito e o caso foi registrado como tentativa de homicídio.