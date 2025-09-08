Vídeo: Idosa fica com a perna presa na porta de ônibus em Campo Grande

Um momento de tensão marcou a manhã desta segunda-feira (8), no Terminal General Osório, após uma senhora ficar com a perna presa na porta de um ônibus da linha 087. Segundo um leito do Jornal O Estado, que enviou um vídeo do momento, a situação durou cerca de 10 minutos.

“O ônibus chegou no terminal e parou para os passageiros subirem, como de costume, eu subi, e outras pessoas também, mas bem na hora que a senhora estava entrando, a porta simplesmente fechou sozinha. Foi aquela correria, todo mundo tentando abrir a porta, porque mesmo o motorista apertando o botão, a porta não abria”, detalhou ele.

Ainda de acordo com o passageiro, após alguns minutos de tentativa, a porta foi aberta. “Assim que abriu foram acudir a senhora”. Segundo informações apuradas, a mulher passa bem, sem graves machucados.

A reportagem tentou contato com Consórcio Guaicurus, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.