Avó é ferida por golpes de facão pelo neto de 17 anos

Na tarde da última quinta-feira(22), uma mulher de 59 anos foi atacada com golpes de facão pelo neto, um adolescente de 17 anos na cidade de Antônio João. O crime ocorreu na casa da mulhjer e o rapaz que fugiu do local e ainda não foi localizado pela polícia.

De acordo com o site Dourados News, a vítima foi encontrada caída dentro da casa pela neta, por volta das 18 horas.

A mulher foi encaminhada para um hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico. A vítima não corre risco de morte de acordo com a equipe médica, apesar da gravidade dos ferimentos.

Ainda não se sabe o que teria ocasionado o fato, a vítima ainda não deu relatos e as circunstâncias que cercam o crime permanecem desconhecidas.

O caso foi registrado pela polícia como homicídio na forma tentada. As buscas para localizar o adolescente foragio continuam.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.