Feto é encontrado dentro de sacola jogada em córrego da Capital

Um feto foi encontrado dentro de uma sacola, no final da manhã desta sexta-feira (23), abandonado em um córrego próximo da Avenida Fábio Zahran, no bairro Jardim TV Morena, em Campo Grande.

Conforme informações da GCM (Guarda Civil Metropolitana), um homem tomava banho no córrego, quando sentiu um mau cheiro. Ao abrir a sacola para saber o que tinha dentro, encontrou o feto.

A testemunha se deslocou até a base da ROMU da GCM e informou o fato. As equipes foram até o local e confiram a informação. O local foi isolado e a Polícia Civil e a Perícia acionadas.

Até o momento, não há relatos de quem possa ter abandonado o feto no local.

