Festival Dut’s 15 anos lança mais um lole solidário de convites para o Luan City

A AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer do MS) e a Dut’s Entretenimento reforçaram o compromisso do evento com a solidariedade e o apoio às crianças e suas famílias que são atendidas pela instituição com mais um setor para o Lote Solidário, a PRAÇA METEORO.

A parceria, que já havia confirmado ingressos solidários para outros setores, visa fortalecer o trabalho da AACC/MS, permitindo que o público adquira ingressos para os shows do Luan City, que acontece no próximo dia 31, com meia-entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal).

A noite do dia 31 encerra a série de shows do Festival Dut’s 15 anos e apresenta o Luan City, evento realizado por Luan Santana, que já é consagrado e que roda o Brasil inteiro levando grandes nomes da música para se apresentarem com o artista.

Além do Luan, o evento traz ainda Jorge & Mateus e Clayton & Romário. Os interessados podem fazer suas doações e adquirir ingressos na Barbearia A Banca – Unidade Santa Fé, ou pelos sites Q2Ingressos, com a opção de entregar a doação na entrada do evento.

Com essa nova iniciativa, a Dut’s Entretenimento e a AACC/MS ampliam seu impacto social, unindo cultura, entretenimento e solidariedade.