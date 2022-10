Avaliada em R$ 3,6 milhões, carga de drogas é aprendida em casa usada como depósito

Uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da PMR (Polícia Militar Rodoviária) prendeu hoje (24) uma mulher,44, e 1,6 mil kg de drogas, em Ponta Porã, distante a 329 quilômetros de Campo Grande.

Os militares receberam informações anônima de que havia uma grande movimentação de carros e pessoas em uma determinada residência, onde a proprietária usava tornozeleira eletrônica.

Os agentes foram até o local, onde foram recebidos pela mulher, que franqueou a entrada dos policiais.

No terreno havia uma caminhonete GM/S10 de cor prata, onde foi localizado uma grande quantidade de maconha. Ao realizarem vistoria no interior da residência, foram encontrados mais entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 1.466 kg de maconha, 59 kg de skunk e 1,1 kg de haxixe marroquino.

A mulher informou que um homem deixou o veículo carregado, posteriormente voltaria para buscar. Após checagem, foi constatado que a caminhonete ostentava placas falsas, sendo a placa verdadeira da cidade de Sertãozinho (SP).

Ela foi encaminhada, juntamente com o veículo e entorpecentes, à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 3.659.000,00.

