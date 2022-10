Ônibus da Saúde da Cassems já atendeu mais de 120 mil mulheres em MS

Ônibus da Saúde é um centro médico móvel equipado para fazer a mamografia e contribuir com o diagnóstico precoce do câncer de mama

Nesta segunda-feira (24), o Ônibus da Saúde – programa de prevenção da Cassems – completa 11 anos e já atendeu mais de 120 mil mulheres em todo Mato Grosso do Sul. A iniciativa soma forças a outros projetos de atenção primária à saúde da mulher, incentivando e estimulando mulheres a realizarem a mamografia.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2022, Mato Grosso do Sul tem uma taxa estimada de 50,69 casos da doença para cada 100 mil mulheres. A mamografia é, portanto, um importante instrumento para o combate do câncer de mama, porque possibilita uma minuciosa investigação de sintomas ou alterações nas mamas.

Para o médico oncologista e coordenador do programa de prevenção “Ônibus da Saúde”, Fabrício Colacino, a unidade também ajuda a conscientizar mulheres que compõem o público-alvo das campanhas sobre a importância de manter os exames em dia.

“A realização da mamografia para as mulheres acima de 40 anos, pois é a parte mais nobre da medicina, a prevenção. É através da prevenção que se tem a possibilidade do diagnóstico precoce, aumentando a chance de cura em mais de 95%”, afirma Colacino.

O Ônibus da Saúde da Cassems foi construído para somar forças no enfrentamento ao câncer, a partir da constatação do alto número de mulheres em atraso com seus exames preventivos. Percorre todo o estado, possibilitando o acesso ao atendimento oncológico digno e eficaz para em diferentes comunidades de Mato Grosso do Sul.

É equipado com sala de exames ginecológicos, sala de mamografia, consultório médico e centro para pequenas cirurgias, além de uma experiente equipe de profissionais da saúde.

O “Ônibus da Saúde” abraça, ainda, a campanha “Outubro Rosa” e as ações do “Dia M”. Por isso, entre os dias 29 de outubro e 05, 12 e 19 de novembro estará estacionado na Clínica da Família – em Campo Grande, uma oportunidade para as beneficiárias da Cassems que há mais de 2 anos não realizam a mamografia, colocarem o exame em dia.

E de 7 a 10 de dezembro, estará no Hospital Cassems de Corumbá. Os exames são gratuitos e as beneficiárias interessadas em regularizar os exames devem entrar em contato pelos telefones (67) 3309-5351 ou 9974-0599.

Com informações da assessoria