Silvia Bontempo integra Conselho Fiscal da CAAMS

O conselho Fiscal da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul passará a contar , pela primeira com uma mulher como membro. Será a advogada Silvia Bontempo que passa a integrar o Conselho que tem por finalidade fiscalizar as atividades do órgão que faz parte da Ordem dos Advogados do Brasil e tem por finalidade busca viabilizar benefícios reais aos advogados e seus familiares.

A indicação de Silvia Bontempo foi confirmada pela vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados sendo que ainda está por ser definida a data da posse sendo que a presença da advogada no Conselho deve assegurar um importante avaço na permanente busca por transparência nas ações da atual direção da OAB/MS.

Silvia Bontempo em uma vasta carreira com atividades institucionais exercidas na OAB/MS desde 1987 e avalia que todos esses anos enriqueceram sua experiência de vida. Foi Conselheira Estadual, é membro da Comissão de Meio Ambiente e membro do Tribunal de Ética e Disciplina (TED).

“Uma enorme contribuição para a minha vida e carreira. Eu tinha muita informação que adquiri com os estudos e muito conhecimento, mas limitado ao exercício bancário. A OAB/MS ampliou os meus horizontes e me ensinou na prática como realmente deve ser a atuação de um advogado na defesa do cliente. “Na instituição aprendi que nós, da advocacia, também temos erros, acertos e valores”, concluiu Silvia Bontempo.