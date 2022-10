Motociclista morre ao colidir moto de frente com Jeep no Distrito de Culturama

Mauro José Cardoso, morreu após bater a moto que estava pilotando, uma Fazer e cor roxa, de frente com um veículo Jeep Compass, na MS-147 no Distrito de Culturama, próximo à cidade de Fátima do Sul que fica, a 244 quilômetros da Capital.

Conforme o site Fátima Informa, o motociclista era conhecido na região como “Maurinho”, e estava no sentido Culturama e com a força do impacto da batida a motocicleta ficou totalmente destruída. No momento da colisão a moto só parou há alguns metros a frente no acostamento da via.

O condutor do carro envolvido é funcionário de uma cooperativa agrícola e não sofreu ferimentos, mas precisou ser levado para unidade de saúde, pois ficou em estado de choque com a situação.

O socorro chegou ser acionado, mas quando o Corpo de Bombeiros chegou no local a vítima já tinha morrido. A Polícia Civil esteve no local e o caso será investigado.