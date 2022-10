Avaliada em mais de R$ 500 mil, carga de maconha é apreendida em construção abandonada

A Força Tática do 12º BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Naviraí, distante a 361 quilômetros de Campo Grande, apreendeu quase 300 quilos de maconha em uma construção abandonada. A apreensão ocorreu durante um patrulhamento na Operação Hórus.

Segundo informações, a equipe policial recebeu denúncia de que dois indivíduos, em um veículo Saveiro, de cor branca, teriam descarregado uma carga de entorpecente no Bairro Jardim Betel.

Na residência, os agentes encontraram 420 tabletes de maconha dentro de um armário, onde também havia documentos pessoais de um homem. O entorpecente totalizou 293,7 kg e o prejuízo foi avaliado em R$ 587.400,00.

O produto e a documentação foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

