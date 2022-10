Contar garante que seu secretariado será técnico e alinhado com seu projeto

Capitão Contar (PRTB), candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, afirma que sua equipe de governo será formada por pessoas técnicas. Contar questionado sobre o assunto, garante que serão pessoas competentes e, impreterivelmente, aliadas ao seu projeto, sem “politicagem”.

“Eu quero olhar para a capacidade técnica do meu secretário e do meu stafe. Nós queremos selecionar as pessoas pela competência e por sua capacidade e formação. Sobretudo que tenham mãos limpas, que não tenham qualquer vínculo político, para fazer politicagem”, declarou o candidato em entrevista à Rádio Capital.

Líder bolsonarista no estado, Contar disse que na hora certa vai anunciar sua equipe técnica. “No momento certo iremos informar quais pessoas estarão conosco no governo, muitas delas me ajudaram a montar o plano de governo, pediram que não fosse anunciada de forma antecipada para não sofrerem retaliação”.

O candidato também aponta alinhamento com cases de gestão de sucesso, como dos governadores Ratinho Jr. (PSD-PR) e Zema (Novo- MG). Os dois são aliados do presidente Bolsonaro e foram reeleitos já no primeiro turno.

Ainda de acordo com o candidato, a gestão será alinhada as bandeiras do presidente Bolsonaro. Ele afirma que irá fazer uma gestão pautada pela eficiência e honestidade. “Nós iremos trabalhar de forma honesta, com a verdade, colocando as melhores pessoas, para trabalhar para o povo sul-mato-grossense. Esse é o objetivo, no meu governo não vai ter corrupção, no meu governo não vai ter politicagem, Bolsonaro foi eleito pelas suas bandeiras e são as bandeiras que defendo em Mato Grosso do Sul”.

