VÍDEO: dupla se esconde no forro de shopping’s da Capital para furtar lojas

Integrantes de uma organização criminosa especialista em furtos de shopping centers em várias cidades do país, praticaram três furtos em lojas do Shopping Bosque dos Ipês e do Shopping Norte Sul Plaza, nos dias 26 e 27 de fevereiro, em Campo Grande. O crime descoberto pela DERF (Delegacia Especializada em Roubos e Furtos), gerou um prejuízo aproximado de R$ 200 mil.

Segundo a polícia, os autores chegam em shoppings antes de fecharem, dirigem-se até o setor técnico e privativo a funcionários e escondem-se nos dutos de ventilação até o encerramento do atendimento comercial. Durante a noite, sem maior vigilância, adentram em lojas pelo forro, onde subtraem joias ou objetos eletrônicos de valor.

Após os furtos, escondem-se novamente nos dutos de ventilação e saem de lá apenas no dia seguinte, após a abertura dos shoppings e circulação de outras pessoas. As cenas forma gravadas pelas câmeras de segurança do prédio.

Identificados, os criminosos também foram apontados como responsáveis em furtos em shoppings no Amazonas, no Espírito Santo, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Maranhão. De acordo com a Polícia Civil, eles agiam sempre da mesma forma.

Na Loja IPlace do Shopping Bosque dos Ipês foram furtados diversos produtos da marca Apple, avaliados em R$ 27 mil. Na Loja TIM situada no Shopping Norte Sul Plaza foram subtraídos: 59 aparelhos celulares, avaliados em R$ 150 mil, um roteador avaliado em R$ 598 mil. Além de R$ 498 em dinheiro que estava no caixa.

Na Moura Joalheria situada no Shopping Norte Sul Plaza foram subtraídas 20 peças de joias em ouro e 125 alianças em prata, avaliadas em R$ 24 mil.