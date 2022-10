Rose deve anunciar apoio para 2° turno na segunda-feira

A deputada Federal Rose Modesto (União Brasil) deve divulgar seu apoio ao 2º turno ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul na segunda-feira (10) ela segue dialogando com lideranças ligadas tanto ao candidato do PRTB Capitão Contar quanto com Eduardo Riedel do PSDB.

“Segunda-feira estarei em Campo Grande e por enquanto sigo falando com lideranças dos municípios do interior que estiveram comigo.”, disse Rose Modesto.

Na última quarta-feira (5), a assessoria de Rose confirmou que ela manteve reuniões com Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB).