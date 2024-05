Homem condenado por homicídio qualificado é preso novamente em Antônio João

Na tarde da última quinta-feira (16), a polícia prendeu um homem condenado por homicídio qualificado no ano de 2003 no município de Dourados. O indivíduo cumpria pena definitiva de mais de 15 anos de prisão por ter matado uma mulher no município de Dourados, encontrando-se até o mês de fevereiro deste ano em regime semiaberto.

A prisão mais recente, da última quinta-feira ocorreu em Antônio João, o criminoso foi preso flagrante por crime de praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher

Apesar de ter sido liberado mediante alvará de soltura na audiência de custódia, ao tomar conhecimento de que o reeducando praticou novo crime doloso, o juízo da Vara de Execução Penal do Interior, acolhendo manifestação do Ministério Público, regrediu o sentenciado para o regime fechado, tendo sido expedido mandado de prisão em seu desfavor. Desde o momento da expedição do mandado de prisão, a equipe policial passou a monitorar o alvo, sendo ele capturado na tarde de hoje, estando neste momento à disposição do Poder Judiciário para cumprir o restante de sua pena em regime fechado.

Com informações da Depac.

