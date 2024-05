Após anúncio de Portela, Rafael Tavares desiste de concorrer para prefeito

[Texto: Daniela Lacerda, Jornal O Estado de MS]

Após o presidente municipal do PL, Tenente Portela, anunciar na semana passada que seria o pré-candidato do partido na corrida eleitoral para prefeito de Campo Grande, o ex-deputado Rafael Tavares (PL), anunciou nessa quinta-feira (16) a retirada do seu nome da disputa.

“Diante das últimas notícias que o presidente municipal do PL, o Tenente Portela, falou que o partido não vai mais apoiar minha pré-candidatura e que ele será o pré-candidato a prefeito em Campo Grande, quero anunciar que vou retirar o meu nome. Eu não quero fazer parte do problema, não quero ficar dividindo essa situação toda, uma vez decidido pelo presidente municipal que eu não seria o candidato, então já está definido. Não quero fazer parte do problema, quero fazer parte da solução”, declarou Tavares.

O ex-deputado pontuou que entende que a direita precisar se unir e que com a proximidade do início da campanha não ajuda ter diversos pré-candidatos dividindo a direita. “Vou retirar o meu nome para não ficar atrapalhando mais a direita, a gente está há dois meses do início da campanha e ter quatro, cinco pré-candidatos, isso só atrapalha e divide a direita. Agradeço o apoio de todos que estiveram conosco nessa caminhada”.

Rafael Tavares destacou ainda o crescimento do seu nome nas pesquisas de intenção de votos e afirmou que foi surpreendido com o anúncio do presidente municipal do PL. Mesmo assim, declarou seu apoio à pré-candidatura de Portela, além de colocar seu nome à disposição para compor a chapa de pré-candidatos a vereador pelo PL.

“Sai de 1,5% para 7,5% em três semanas. Fomos surpreendidos com essa decisão do presidente, Tenente Portela. Então, já que ele é o pré-candidato, decidido por ele, e ele tem o poder da caneta nas mãos, nós estamos declarando apoio à pré-candidatura dele, coloco meu nome à disposição para ser pré-candidato a vereador na chapa e ocupar espaços. É muito importante, a gente não perder oportunidade este ano de plantar sementes, e fortalecer a direita em todos os aspectos”, finalizou.

Com mais essa reviravolta, quem pode se beneficiar é a prefeita Adriane Lopes (PP), que está na espreita pelo apoio do ex-presidente Bolsonaro (PL). No entanto, Tenente Portela, já declarou que não pretende ser pré-candidato a vice numa composição.