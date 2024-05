Operação prende homem por estupro de vulnerável e tráfico de drogas em Antônio João

Em continuidade às ações da última terça-feira (07), equipes da A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) se deslocaram a Antônio João, e prenderam um homem de 32 anos por estupro de vulnerável e tráfico de drogas, com sentença definitiva a cumprir de 12 anos, em regime fechado.

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), durante o mês de maio, participa da Operação Caminhos Seguros 2024, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A ação policial é decorrente de desdobramentos de diligências iniciadas pela equipe em Ponta Porã, onde se deram os fatos que culminaram na expedição do respectivo mandado, para onde ele foi conduzido e apresentado para providências de praxe. Os esforços de hoje continuarão durante todo o período da Operação, visando o combate a esses graves crimes e a proteção integral de nossas crianças e adolescentes.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reitera seu compromisso inabalável com a justiça e a segurança da população, permanecendo incansável na luta contra a exploração e qualquer forma de violência infanto-juvenil.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.