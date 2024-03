Depois de ameaçar namorada, homem rompe tornozeleira, desobedece delegado e é preso

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Três Lagoas na tarde de ontem(13). O criminoso agrediu e ameaçou a namorada, de 20 anos de idade, rompeu tornozeleira eletrônica e desobedeceu ordens do Delegado de Polícia. A prisão foi por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher(DAM)

De acordo com o informado pela Polícia Civil, a vítima ficou com uma lesão no pescoço e assim que foram tomados conhecimento dos fatos, duas viaturas foram até a Vila Piloto, onde o indivíduo foi abordado.

No entanto, o criminoso desobedeceu as ordens proferidas pelo Delegado de Polícia e tentou se apossar de uma faca de 15 centímetros, mas foi contido pelo mesmo e por uma investigadora de polícia, logo foi levado até a DAM, onde foi autuado em flagrante delito. O homem preso possui longa ficha criminal, inclusive por roubo.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.