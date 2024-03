Feira de adoção de animais acontece neste sábado no Pátio Central

Cerca de 50 animais estarão disponíveis para adoção no local

Gosta de pets? Essa é a chance ideal para ter um em casa. Sábado(16) das 09h às 16h está acontecendo uma feira de adoção de cães e gatos no Pátio Central Shopping em Campo Grande.

Cerca de 50 animais entre filhotes e adultos foram colocados para adoção. A equipe da feira se compromete em castrar posteriormente os bichinhos que ainda não passaram pelo procedimento.

Para evitar o abandono futuro, rola uma conversa com o tutor sobre o estilo de vida e se é compatível com a rotina de ter um pet em casa. É perguntado se a pessoa fica o dia inteiro fora de casa, por exemplo, visto que os animais precisam de carinho e companhia.

Bruno Nóbrega, protetor de animais e um dos organizadores da feira alerta sobre a vida triste dos animais nos abrigos e a importância da adoção responsável

“A adoção responsável é a luz no fim do túnel para a maioria desses animais, já que alguns vão ter que passar o resto da vida nas ongs sem um carinho propenso a zoonoses[doenças], por isso é muito importante as pessoas se atentarem para a adoção”, destaca

Ao longo das feiras, cerca de 700 animais já foram adotados, os animais ficam nas ongs e depois são encaminhados para feiras como essa. A parceria da vez é com a “Anjos da Dani”

A adoção de pets acontece na sala 126, do Pátio Central Shopping.

