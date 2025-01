Ataque de abelhas deixa dois cães mortos e três pessoas feridas em Nova Andradina

Um ataque de abelhas assustou moradores do bairro Campo Verde, em Nova Andradina, município localizado a 298 quilômetros de Campo Grande, na tarde dessa quarta-feira (1º). O incidente deixou dois cães mortos e três pessoas feridas, além de causar pânico nas residências da região.

Segundo relatos, o exame foi perturbado por crianças que mexeram em uma colmeia localizada em um terreno baldio. As abelhas se espalharam rapidamente, invadindo várias casas do bairro e atacando pessoas e animais.

Dois cachorros não resistiram às picadas e morreram no local. Três pessoas que caminharam pela rua foram feridas e precisaram de atendimento médico. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar a situação. De acordo com informações do Jornal da Nova, as casas foram tomadas pelas abelhas.

Para conter o enxame, os bombeiros usaram fogo para exterminar as abelhas no terreno baldio onde a colmeia estava localizada. Outros cães também foram atacados, mas sobreviveram e estão fora de perigo.

Ataques de abelhas podem ser desencadeados por perturbações nas colmeias, especialmente em áreas urbanas próximas a terrenos baldios. As autoridades reforçam a importância de evitar movimentos em colmeias e acionarem o Corpo de Bombeiros imediatamente caso um enxame seja identificado.

