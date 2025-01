Violência marca celebrações de Ano Novo em Mato Grosso do Sul

O Ano Novo em Mato Grosso do Sul foi marcado por tragédias envolvendo violência, com casos registrados em Campo Grande e Caracol. No Bairro São Conrado, na Capital, um adolescente de 17 anos e uma jovem de 23 anos foram baleados aproximadamente dez minutos antes da virada do ano. Segundo informações preliminares, as vítimas estavam em frente a um bar quando um homem passou em um carro e disparou contra o local.

Ambos foram socorridos, mas ainda não há detalhes sobre a quantidade ou localização dos ferimentos, nem sobre o estado de saúde das vítimas. A Polícia Militar prendeu o suspeito, que foi levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação.

Já em Caracol, município localizado a 385 quilômetros de Campo Grande, um desentendimento entre irmãos durante a comemoração da virada de ano resultou em um homicídio. Giovani Bueno, de 22 anos, foi assassinado com um golpe de punhal desferido por seu irmão, de 24 anos.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu no quintal da residência da família, após ambos consumirem grande quantidade de bebida alcoólica. Durante a discussão, o autor entrou na casa, pegou um punhal e atacou Giovani, atingindo-o no peito e perfurando o pulmão. Giovani chegou a ser socorrido e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O autor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos.

