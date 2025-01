UFMS: Inscrições para 953 Vagas em Cursos de Graduação Sem Vestibular Encerram Neste Domingo (6)

O prazo para inscrição no processo seletivo da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) termina neste domingo (6). Estão sendo oferecidas 953 vagas em cursos de graduação, sem necessidade de vestibular, para transferência externa, refugiados e portadores de diploma. O ingresso será no primeiro semestre de 2025, com modalidades presencial e a distância, nas cidades de Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Corumbá.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar a página de ingresso da UFMS, realizar o cadastro e aguardar a confirmação por e-mail. Após o acesso liberado, é necessário preencher o formulário de inscrição e enviar os documentos exigidos.

O resultado final será divulgado no dia 17 de janeiro, com a convocação para matrícula.