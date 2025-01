Mulher pede ajuda a policial após ser esfaqueada por companheiro, em São Gabriel do Oeste

Após ser esfaqueada por parceiro de 30 anos, mulher, de 28 anos, pede ajuda a um policial nessa quarta-feira (1º) em que foi preso em flagrante em São Gabriel do Oeste, a 133 quilômetros de Campo Grande. O homem foi preso em flagrante.

No momento do pedido, o policial civil preservava um local de crime e aguardava a chegada da perícia, quando a mulher chegou pedindo ajuda. Segundo as informações contadas aos policiais, a vítima sofria de violência doméstica e se encontrava com a mão ensanguentada.

A vitima explicou que estava na casa do seu parceiro quando uma briga se iniciou e o homem começou a fincar agressivo. Em determinado momento, o homem desferiu golpes de faca contra ela, que teve uma das mãos atingida e seu aparelho celular quebrado.

No momento em que a mulher pedia ajuda ao policial, o autor chegou ao local e foi revistado pelos policiais. Em seguida, foi levado ao hospital de São Gabriel do Oeste e depois para a delegacia, onde foi preso em flagrante.

A vítima foi realizar exame de corpo de delito e intimada para prestar depoimento na delegacia