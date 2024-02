Ataque com explosivos deixa três mortos e um ferido em estrada rural

Três homens foram mortos e outro ficou ferido em um ataque com explosivos na noite deste domingo (13) em uma estrada de terra entre duas propriedades rurais de Iby Yaú, no Paraguai. O incidente ocorreu por volta das 19h20, entre as fazendas Mbarakaja’i e Paraíso, a cerca de 100 km de Ponta Porã (MS), conforme informações iniciais da Polícia Nacional.

Um dos mortos foi identificado como Javier González Irala, enquanto o primo dele, Edgar González, ficou ferido. A identidade dos outros dois homens que perderam a vida ainda não foi confirmada.

A denúncia sobre o ataque foi feita por Carlos González Irala, primo de Edgar, que relatou que mesmo ferido, o parente conseguiu pedir socorro. O Comando de Operações de Defesa Interna confirmou o atentado e informou que efetivos da Força-Tarefa Conjunta (FTC) foram deslocados para a região.

Até a manhã desta quarta-feira (14), a autoria e a motivação do ataque permanecem desconhecidas, assim como o estado de saúde de Edgar González. A região está localizada no departamento de Concepción, uma das áreas de atuação do grupo terrorista EPP (Exército do Povo Paraguaio).

