Vendedor de rede assedia mulher e é preso em Três Lagoas

Na tarde de terça-feira (13), um, caso de importunação sexual registrado em Três Lagoas, distante 338 km de Campo Grande, envolvendo um vendedor de redes e uma mulher de 20 anos chamou a atenção.

De acordo com informações do portal Rádio Caçula, por volta das 15h, a equipe da Rádio Patrulha foi acionada, onde a vítima relatou que o suspeito a abordou em sua residência, oferecendo algumas redes de descanso, porém recusou em seguida.

Depois de ter recusado a oferta, o suspeito teria invadido o quintal da residência da jovem, e lhe ofereceu cerca de R$ 100 em troca de ter relações sexuais com ela, o que também recusou, exigindo que saísse dali.

Diante da negativa, o criminoso teria agarrado a vítima e beijado seu pescoço à força, na frente dos dois filhos, que têm 1 e 2 anos. A mulher gritou por socorro e o suspeito fugiu do local em seguida, mas foi alcançado pelo marido da jovem em um bar.

A Polícia Militar foi acionada. aos policiais, o homem negou ter praticado o assédio, e foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC).

