Caminhão sem freio derruba muro de duas casas e quase atinge família

Um caminhão invadiu duas casas na tarde desta terça-feira (13), após perder o controle e freios do veículo, no bairro Jardim dos Estados, em Coxim, município a 251 quilômetros de Campo Grande. Uma família que almoçava na hora quase foi atingida.

Conforme informações do portal Coxim Agora, o motorista do caminhão, de 33 anos, descia pela rua Afonso Costa Campos, quando, supostamente, enfrentou uma falha nos freios do veículo. Com isso, ele atravessou a Avenida Gaspar Ries Coelho, onde primeiro atingiu o muro de uma casa e depois atingiu novamente o muro de uma segunda residência.

O impacto foi tão forte que parte de ambas as casas ficaram destruídas e por pouco não atingiu uma família que se encontrava almoçando. O veículo também ficou bastante danificado.

Testemunhas relataram que, após o acidente, o condutor do caminhão saiu da cabine com um pequeno sangramento em uma das mãos e queixando-se de dores nas costas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros foram imediatamente acionados e prestaram socorro ao motorista, encaminhando-o ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva para receber os cuidados necessários.

O incidente causou grande comoção na região, ressaltando a importância da manutenção regular de veículos comerciais e da atenção constante dos motoristas durante a condução. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias precisas do ocorrido para determinar as responsabilidades e evitar incidentes semelhantes no futuro.