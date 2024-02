Mesmo após capotar carro, suspeito consegue fugir de abordagem policial

Um carro capotou na madrugada de terça-feira (13), após fugir de abordagem policial na MS-164, em Maracaju, a 153 quilômetros de Campo Grande. Mesmo com o acidente, o motorista ainda conseguiu fugir da polícia.

Por meio da Operação Protetor, a Polícia Militar Rodoviária realizava abordagens de veículos na rodovia, quando dois carros SUV, que trafegavam sentido Distrito Vista Alegre/Ponta Porã, se recusaram a parar, fugindo em alta velocidade, quase atropelando os agentes.

Durante perseguição, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou nas margens da rodovia, em frente ao local conhecido como “Arvorezinha”. Entretanto, o condutor desceu rapidamente do carro e fugiu em direção a uma mata.

O outro veículo evadiu-se em alta velocidade sentido Ponta Porã, não sendo mais localizado. Ao checarem os agregados do veículo CITROEN C4, chassi e motor, constatou-se que sua verdadeira placa é RTG-3A84 de Belo Horizonte/MG, veículo esse que foi roubado no município de São Paulo/SP, conforme Boletim de Ocorrência registrado no dia 13 de março de 2023.

Diante da situação e com auxílio de um guincho, o veículo fora encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, para os demais procedimentos.