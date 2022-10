Assaltantes ameaçam motorista e o obrigam a passar “pix”, na Avenida Guaicurus

Homem de 40 anos foi assaltado na noite de ontem (14) por dois homens, na Avenida Guaicurus, na região do Jardim Colibri. A vítima relatou que foi abordada por volta das 22h, enquanto dirigia próximo ao museu José Antônio Pereira. Os dois indivíduos estavam em uma moto e faziam menção de estarem armados.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, os assaltantes mandaram o condutor parar o carro e perguntaram se ele tinha arma. Com a resposta negativa, os homens pediram dinheiro, mas a vítima não tinha dinheiro físico no momento. Foi quando um dos assaltantes pegou o celular da vítima e o obrigou a desbloquear e realizar duas transferências bancárias pela modalidade Pix.

Após realizar as transferências, o assaltante pegou o cartão bancário e senha da Caixa Econômica Federal e fugiu com seu parceiro na moto.

A vítima relata que a moto utilizada pelos autores era escura, possivelmente da cor preta e do modelo Titan.

Após o assalto, o motorista foi para sua residência e buscou realizar bloqueio do cartão, mas não conseguiu bloqueá-lo. Ao consultar o extrato de sua conta, percebeu que o cartão foi utilizado por 19 vezes, que totalizaram o valor de R $874,00. Algumas compras foram negadas por falta de saldo.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas na Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e segue em investigação.

