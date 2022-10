Acusada de esfaquear o marido e matar a ex dele se entrega

Maria Helena Santana, de 60 anos, procurada pelo homicídio de Francisca Maria dos Anjos, de 60 anos, se apresentou na delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste no fim da tarde de sexta-feira (14).

Conforme relato do delegado Matheus Vital ao site Idest, ela se apresentou acompanhada dos advogados.

Como a Polícia já havia pedidon a prisão preventiva, e o juiz deferiu a representação, o delegado formalizou a prisão e Maria será encaminhada para o presídio feminino. Durante a apresentação Maria permaneceu em silêncio e não deu sua versão do ocorrido.

O crime

De acordo com a investigação, na noite da última quarta-feira (12), Clebes do Nascimento, de 41 anos, a ex-mulher Francisca e o irmão dela estavam em um bar quando Maria chegou, e houve uma discussão por motivos de ciúmes.

Maria acabou esfaqueando seu convivente Clebes. Ele sofreu perfuração no pulmão e corte profundo na mão esquerda, foi socorrido para o Hospital Municipal e devido a gravidade dos ferimentos, encaminhado em vaga zero para Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internado.

O irmão de Francisca contou na delegacia que após o desentendimento no bar, resolveu tirar a irmã do local, porém, no caminho foram localizados pela suspeita, que acelerou o seu veículo, um Fiat Pálio, na direção de Francisca, atingido a vítima em cheio. Ela morreu no local.