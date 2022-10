Campão Cultural encerra hoje com show de BaianaSystem

Após uma semana de apresentações culturais e artísticas, o 2° Festival Campão Cultural encerra hoje (15), com apresentação da banda BaianaSystem, no palco principal da Esplanada Ferroviária. O evento começa às 20h com o show de abertura da cantora sul-mato-grossense Marina Peralta.

É a primeira vez que a banda nordestina se apresenta em Campo Grande. O show terá a duração de 75 minutos de duração e promete os principais sucessos, como “Sulamericano”, “Lucro”, “Bola de Cristal”, “Duas Cidades”, “Miçanga”.

Na edição deste ano, o Festival Campão Cultural teve como objetivo “trazer para a população, de forma gratuita, a oportunidade de ter contato com artistas nacionais que são a cara do Brasil da atualidade”, conforme aponta o site do evento, além de colocar a Capital no circuito dos grandes festivais brasileiros.

A banda

O BaianaSystem é grupo musical formado em 2009 com o objetivo de encontrar novas possibilidades sonoras para a guitarra baiana, instrumento criado em Salvador – Bahia nos anos 1940 e que foi responsável pela criação do trio elétrico. O nome vem da junção de “guitarra Baiana” com “sound system“ – sistemas de som criados e popularizados na Jamaica.

O grupo é famoso por ter embalado a trilha sonora das aberturas das novelas globais “Segundo Sol” (2018) e “Um Lugar ao Sol” (2021).

