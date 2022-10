Gisele Bündchen e Tom Brady podem disputar R$ 18 milhões em carros

O suposto divórcio entre Gisele Bündchen, 42, e Tom Brady, 45, que ainda não foi confirmado por nenhum dos dois, pode colocar muitos bens em disputa, entre eles a coleção de carros do jogador da NFL.

A imprensa internacional já aponta o divórcio como algo que deve acontecer em breve e segue fazendo cálculos do que entrará em jogo. Além de serem donos de diversos imóveis, o casal tem uma coleção de carros de luxo, montada por Brady, que chama a atenção ao ser avaliada em mais de R$ 18 milhões, de acordo com o tabloide inglês The Sun.

Entre eles estão um Rolls Royce, um Audi, dois Aston Martin, uma Ferrari e uma Land Rover. Mas o destaque vai para o Bugatti Veyron Super Sport, um carro de rua considerado o mais rápido do mundo e avaliado em US$ 3 milhões (R$ 15,8 milhões).

Ele vai de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos e pode ser considerado o mais caro e raro da coleção, já que apenas 450 unidades foram fabricadas. Além de Tom Brady, o rapper Jay-Z e o ator Tom Cruise também possuem o mesmo carro.

Um dos Aston Martin, o DB11, vale US$ 212 mil (R$ 1 milhão), enquanto o TB12, batizado em homenagem ao atleta, custa por US$ 360 mil (R$ 1,8 milhão).

De acordo com o Page Six, os patrimônios do casal ultrapassam R$ 3 bilhões. De todo esse valor, R$ 137 milhões são em imóveis.

Com informações da Folhapress