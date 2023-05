Apreensões de cocaína crescem em quase 60% em MS

O número de apreensões de cocaína em Mato Grosso do Sul, cresceu 57,94% nos quatro primeiros meses de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo os números da secretaria estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Só nos quatro primeiros meses deste ano, 13.351 toneladas de cocaína foram apreendidas em Mato Grosso do Sul, neste ano. O número representa uma médica de 111 quilos da droga sendo tirada de circulação todos os dias no estado.

As fronteiras com Bolívia e Paraguai coloca o estado como um dos principais na rota do escoamento dos entorpecentes. Para a polícia, o aumento nas apreensões de drogas estão ligadas a uma mudança no comportamento do tráfico.

O superintendente do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Eduardo Garcia, comenta a mudança é uma forma para escoar mais drogas e despistar as fiscalizações dos policiais.

“São diversos fatores que contribuíram para o aumento nessas apreensões de cocaína. Em um deles, é o investimento do estado na região de fronteira através de tecnologia, onde foram instalados diversos radares, fazendo com que os criminosos mudem o modus operandi. Os criminosos estão deixando de utilizar o modal aéreo e passando a tentar escoar por via terrestre”.

Só neste ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 6,3 mil kg de cocaína. Nestes casos, a ajuda de cães farejadores tem sido primordial para a encontrar as drogas.

“Essa droga que sai daqui da fronteira vai abastecer os grandes centros de todo o país. Essa droga abastece grandes centros do sudeste, norte e nordeste. A droga se ramifica pelo Brasil. Combater aqui na fronteira, na saída, é fundamental”, comentou o chefe de Serviços de Operações da PRF, Vinícius Figueiredo.

