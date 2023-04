Policiais encontram mais de 400 quilos de cocaína no meio de carne bovina

Agentes da Polícia Rpdoviária Federal (PRF), encontraram 484 quilos de cloridrato de cocaína sendo transportados no meio de uma carga de carnes bovina, na BR-168, em Paranaíba, a 408 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o condutor confessou o transporte e, confessou que receberia R$ 200 mil para levar os entorpecentes até São Paulo.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando os policiais abordaram um caminhão Volvo/FH 540, que transportava carne bovina in natura refrigerada. Durante a vistoria, os policiais federais perceberam que o veículo apresentava excesso de peso, sendo necessária a retirada da carga.

Devido à carga de carnes ser especial e a retirada seja com mais cuidado, o veículo foi encaminhado para um frigorífico no município. No início da manhã de ontem (25), os policiais iniciaram a vistoria e encontraram diversos fardos de cocaína escondidos em meio a carne in natura. Após pesados, foram totalizados 484 quilos de cloridrato de cocaína.

Ao ser questionado pelos agentes da PRF, o condutor disse que receberia R$ 200 mil para transportar os entorpecentes até São Paulo (SP). O motorista do veículo foi preso em flagrante.

Quando o condutor, a droga e a carreta foram encaminhados a Polícia Judiciária.

