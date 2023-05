Vídeo mostra trio rendendo família horas antes de confronto com a polícia

Imagens gravadas pelo circuito interno de segurança de uma oficina mecânica mostra o momento em que o trio de assaltantes, mortos após reagirem à abordagem policial na segunda-feira (1), rendem uma família em Dourados.

Segundo vídeo publicado pelo Dourados News, a vítima é obrigada a sair do carro e em seguida consegue fugir do local com uma criança no colo. Uma mulher, também vítima, que aparece nas imagens, também carregava uma criança no colo.

Na gravação é possível observar que Jonathan Douglas Diomasio Santana, 29, de São Paulo, e Erick Henrique Cardim Marques, do Paraná, e Vinicius Werlang, 26, de Dourados, surpreendem as vítimas no momento em que entram na propriedade particular.

Eles estavam sendo investigados por dois assaltos ocorridos na cidade, sendo um no sábado (29).

