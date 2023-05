PF aprende homem em Ponta Porã pelo crime de tráfico de drogas, após 7 anos foragido

Nesta terça-feira (02/05) a Polícia Federal de Ponta Porã, prendeu um foragido da justiça procurado desde 2015 pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Ponta Porã.

O detido tinha duas passagens pela polícia, sendo a primeira em 2015 por um pedido de prisão preventiva na cidade de Bauru em São Paulo, por meio de uma ação judicial. Porém, o traficante fugiu do estado de SP e não foi mais encontrado.

Sua segunda passagem ocorreu em 2020, após ser denunciado pelo crime de contrabando de drogas no estado de Pernambuco, através da Operação Alé-Mar. O sujeito foi responsável pelo transporte de cocaína do Brasil ao Paraguai. Na denúncia realizada pela Polícia Federal no Estado de Pernambuco, o criminoso também fazia o carregamento de outras drogas em suportes de importações de frutas para o continente da Europa.

A Polícia Federal segue realizando trabalhos e operações ardias todos os dias para acabar com os demais crimes no Brasil, garantindo a segurança da população brasileira.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram