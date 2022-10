Após ir buscar filho na casa de ex, mulher é agredida a socos pelo homem

Um homem,25, ameaçou e agrediu com socos sua ex-mulher,24, e a ex-sogra,49, na noite de ontem (19), na residência do suspeito, em Nova Andradina, distante a 299 quilômetros de Campo Grande.

A mulher se separou do homem há um mês, após sete anos de relacionamento. Ela, junto com a mãe, se dirigiu à residência do ex para buscar seu filho, de três anos.

Ao chegarem ao local, a mulher informou que não queria mais o homem em sua casa, momento em que ele a ameaçou, “se você falar isso mais uma vez, eu vou quebrar sua cara”.

Após ela repetir mais uma vez, o suspeito partiu para cima da vítima e desferiu um soco na região do pescoço. Diante disso, sua mãe entrou no meio no intuito de apartar a briga, mas acabou levando um soco na região do braço.

O agressor ainda voltou a ameaçar as vítimas, “vocês se preparem que o de vocês está guardado. Eu vou comprar uma arma e vão ver o que eu vou fazer com vocês”.

As vítimas pediram medidas protetivas de urgência, porém não têm o interesse de representar criminalmente contra o suspeito. O caso foi registrado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Com informações de Jornal da Nova

