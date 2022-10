Sem roupa, jovem é preso após tentar chicotear pessoas na região central da Capital

Um jovem de 29 anos foi preso por atos obscenos e por ameaçar pedestres com um chicote em mãos, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho, na região central da Capital. O caso aconteceu no dia 14, mas foi divulgado na tarde de ontem (19).

De acordo com informações da Guarda Civil Metropolitana, o autor foi agredido por populares que passavam pela região. Segundo a guarnição, o rapaz foi visto no canteiro central, sem roupas e mostrando o órgão sexual, incomodando os pedestres que passavam pela região. Ainda de acordo com a polícia, as pessoas que passavam pelo local, tentaram se aproximar dele na tentativa que ele parasse com os atos obscenos, porém ele utilizava um chicote para atacá-los. Ninguém ficou ferido na ação.

Após a chegada dos guardas, os agressores saíram do local. Ao ser abordado pela CGM, o rapaz tentou atacar a guarnição, quando foi preciso a utilização de sprays de pimenta na tentativa de mobilização do autor com algemas.

O jovem foi encaminhado à Depac (Delegacia de Atendimento Comunitário), onde foi registrada a atuação. Além de um chicote, ele portava uma cadeira de trabalho, duas facas, canivete e peças de roupas. De acordo com o registro, não informa se o rapaz é paciente psiquiátrico ou usuário de entorpecentes.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.