Manchester United afasta Cristiano Ronaldo de clássico após abandonar jogo

O Manchester United anunciou em nota que Cristiano Ronaldo não estará entre os relacionados para o clássico contra o Chelsea, no sábado (22). O afastamento do português se deu após Cristiano abandonar o banco de reservas e se dirigir ao vestiário antes do apito final, na vitória dos Red Devils contra o Tottenham, nesta quarta-feira (19) por 2 a 0.

“Cristiano Ronaldo não fará parte do elenco do Manchester United para o jogo da Premier League deste sábado contra o Chelsea. O resto do elenco está totalmente focado na preparação para esse jogo”, diz o breve comunicado.

De acordo com a ESPN, Cristiano foi embora não só do banco, como deixou também o estádio Old Trafford antes mesmo de a partida terminar. O português teria se trocado e deixado o estádio antes do resto do elenco voltar do gramado.

Não foi a primeira vez que Cristiano ‘abandonou’ o banco de reservas antes do fim de um jogo. O craque teve a mesma atitude em um amistoso de pré-temporada contra o Rayo Vallecano. “Eu não vou dar atenção a isso hoje. Vamos lidar amanhã. Meu foco agora é nos jogadores que estiveram em campo e entregaram uma atuação magnífica”, disse o treinador Erik ten Hag, após a vitória do United sobre o Spurs.

Com apenas dois gols em 14 jogos, Cristiano Ronaldo tem frequentado o banco nesta temporada mais vezes que o normal de sua vitoriosa carreira. Foi titular em apenas seis jogos, entrou no decorrer da partida em seis oportunidades e não saiu do banco em duas partidas.

O duelo entre os Azuis de Londres e os Vermelhos de Manchester é um confronto direto na ponta de cima do Campeonato Inglês. Com 19 pontos, a equipe de CR7 está na 5ª posição, com apenas um ponto a menos que o Chelsea, o 4º colocado. A vitória no clássico vale para ambos encostarem no pelotão de frente, na caçada ao líder Arsenal.

Com informações da Folhapress