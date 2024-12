Após discussão durante bebedeira, homem é morto em Inocência

Uma discussão entre dois colegas terminou em tragédia na noite de domingo (1º) na cidade de Inocência, localizada a 331 km de Campo Grande. O crime ocorreu em um alojamento localizado no loteamento Jorge Issa, onde os homens estavam consumindo bebidas alcoólicas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, de 37 anos, confessou ter matado o colega, de 36 anos, após uma discussão que culminou em um tapa no rosto. Revoltado, o homem pegou uma faca e golpeou a vítima.

Equipes de socorro foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, encontraram o homem de 36 anos sem vida. O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado pelas autoridades policiais da cidade. O suspeito não tentou fugir e admitiu o crime aos policiais. Ele relatou que o tapa no rosto, durante o consumo de álcool, foi o estopim para a agressão fatal.

Ainda de acordo como registro policial, as investigação para apurar as circunstâncias do crime já iniciaram e a arma utilizada no homicídio foi apreendida e será analisada.

