Ciclone bomba provoca instabilidade e temporais nesta segunda em MS

A formação de um ciclone bomba, que já causou estragos e temporais no Rio Grande do Sul, traz reflexos para Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (2). Segundo a MetSul Meteorologia, uma área de baixa pressão na Argentina deu origem às especificações, que se intensificou rapidamente no Atlântico Sul, gerando chuvas e ventos intensos em grande parte da região Sul e no Centro-Oeste do Brasil.

Em Campo Grande, a semana começou com clima instável. Apesar do amanhecer com céu parcialmente nublado, as nuvens avançaram rapidamente para conta da cidade. Desde o início da manhã há registro de chuvas leves em diversos bairros, como Santo Antônio, Santa Fé, Tiradentes e Chácara Cachoeira.

As temperaturas na Capital oscilaram entre 26ºC e 30ºC nesta segunda-feira. Para terça-feira (3), a previsão é de máxima de 28ºC, com volume de chuva estimado em 22,9 mm, e na quarta-feira, as tarifas devem atingir 29ºC.

A instabilidade climática não impede que o calor siga intenso em Mato Grosso do Sul. Na região pantaneira, Porto Murtinho registra a máxima do Estado, com 39ºC. Em Aquidauana e Corumbá, as tabelas marcam 36ºC e 35ºC, respectivamente, enquanto Coxim tem previsão de 31ºC.

No sul do Estado, Dourados chega aos 32ºC, e Ponta Porã registra 28ºC. Outras máximas incluem 34ºC em Bonito e Maracaju, 33ºC no Rio Brilhante e 32ºC em Três Lagoas e Nova Andradina. Todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para risco de chuvas intensas. O aviso emitido no domingo segue até às 10h desta segunda-feira.

A MetSul reforça que a instabilidade climática causada pelo ciclone bomba pode provocar tempestades em grande parte do Estado, acompanhadas de raios, ventos fortes e possível queda de granizo. Mesmo com as chuvas, a sensação de calor persiste. A Climatempo estima volumes de chuva de 11 mm nesta segunda-feira, mas as pancadas ainda não serão suficientes para aliviar o calor que atinge a região.

Diante da previsão de temporais, a Defesa Civil orienta que a população evite áreas de alagamento, não se abra sob árvores e mantenha atenção redobrada no trânsito. Para emergências, o telefone 199 está à disposição. O avanço do ciclone bomba exige atenção à previsão do tempo e aos alertas das autoridades.

Com informações do Inmet, Climatempo e MetSul

