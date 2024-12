Funsat oferece 2 mil vagas de emprego nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (2) a Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece um total de 2.011 vagas de trabalho. A fundação está recrutando para 216 diferentes atividades profissionais por meio de 299 empresas. Destas, 58% não exigem experiência prévia na função, ampliando as chances de inserção no mercado para candidatos em busca do primeiro emprego ou de recolocação.

Entre as vagas disponíveis, estão posições como ajudante de estruturas metálicas (2 vagas), ajudante de reflorestamento (20 vagas), atendente de padaria (27 vagas), auxiliar administrativo (15 vagas), auxiliar de linha de produção (145 vagas), consultor de vendas (39 vagas), fiscal de loja (10 vagas), gerente de mercado (1 vaga), magarefe (100 vagas), motorista de ônibus rodoviário (10 vagas), padeiro (4 vagas) e servente de limpeza (17 vagas), entre outras.

Das 1.242 vagas com “perfil aberto” — ou seja, sem exigência de experiência — destacam-se as oportunidades para assistente administrativo (10 vagas), atendente de lojas e mercados (15 vagas), auxiliar de limpeza (100 vagas), fisioterapeuta geral (2 vagas), gesseiro (6 vagas), repositor em supermercados (130 vagas) e vendedor interno (8 vagas).

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), há vagas exclusivas para 10 atividades profissionais: almoxarife (1 vaga), atendente de berçário (1 vaga), auxiliar administrativo (5 vagas), auxiliar de estoque (1 vaga), auxiliar de limpeza (1 vaga), auxiliar de linha de produção (10 vagas), escriturário (1 vaga), recepcionista (3 vagas), técnico em segurança do trabalho (1 vaga) e vigilante (6 vagas).

Interessados podem obter mais informações ou se candidatar às vagas disponíveis visitando a Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, ou pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

Com Pref CG

