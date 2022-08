Após denúncia, PMR apreende caminhão com 390 kg de maconha

Em conjunto com a Polícia Militar, uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) apreendeu na noite de ontem (15) mais de 390 quilos de maconha, próximo à cidade de Inocência, distante a 330 quilômetros de Campo Grande.

Os agentes receberam uma informação sobre um veículo, caminhão baú, que estaria em atitude suspeita próximo a um posto de combustível no município de Inocência. Eles então realizaram contato com a PM da cidade e foram em busca do automóvel.

O veículo Iveco/Daily com placas de Campinas (SP) foi abordado e após buscas no caminhão, foram localizados 399 quilos e 500 gramas de maconha e 50 gramas de haxixe. O motorista,30, conduzia o caminhão quando ele apresentou problemas mecânicos.

Para a Polícia ele confessou que pegou o entorpecente em Água Clara e que entregaria uma parte em Paranaíba e parte em Minas Gerais. A droga foi avaliada em R$ 888 mil.

Ele recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido, com o veículo e entorpecentes, à Delegacia de Polícia Civil de Inocência.

Com informações de Dourados News

