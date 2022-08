Oscar agradece Flamengo e diz: ‘Não foi possível concretizar nesse momento’

O meio-campista Oscar usou as redes sociais para confirmar o fim das negociações com o Flamengo. O jogador do Shanghai Port, da China, agradeceu ao time carioca pelo interesse e desejou “sorte” aos jogadores neste fim de temporada.

Em meio a um cenário complicado, com os chineses desinteressados em liberar o jogador para atuar no Brasil e com o fuso horário, o Flamengo não conseguiu acordo para contar com Oscar na reta final de 2022.

Em seu perfil oficial no Twitter, Oscar destacou o carinho dos torcedores flamenguistas, mas informou que “não foi possível concretizar nesse momento”. “Fala galera! Queria agradecer a todos pelo carinho e mensagens recebidas nesse último mês, principalmente de todos os torcedores do Flamengo”, iniciou o jogador.

“Agradeço o interesse do Flamengo e da torcida, mas não foi possível concretizar nesse momento. Desejo muita sorte ao clube e a todos os amigos que tenho por lá no restante dessa temporada. Obrigado a todos!”, completou.

Sem Oscar, o Rubro-Negro praticamente encerra a janela deste meio do ano tendo concretizado o acerto com quatro reforços: o atacante Cebolinha, os volantes Vidal e Pulgar e o lateral-direito Guillhermo Varela.

Com informações da Folhapress