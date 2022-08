Agências do Detran em shopping e na Guaicurus fecham para obras

As agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito em Mato Grosso do Sul) localizadas no Shopping Campo Grande e no Fácil Guaicurus devem fechar temporariamente para reformas e modernização em suas infraestruturas. Os clientes com atendimento marcado serão avisados por meio de SMS e terão suas demandas reagendadas para a agência de sua preferência.

O atendimento na Guaicurus irá até esta sexta-feira (19), já a do Shopping Campo Grande irá até o dia 31 de agosto. Segundo a chefe da Divisão de Engenharia, Manutenção e Infraestrutura do Detran, a arquiteta Fácil Guaicurus passará por manutenção geral, incluindo pintura, ajustes na cobertura, melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas, climatização, reforma completa dos sanitários e atualização da comunicação visual.

A previsão é que a obra, com investimento de R$ 323.309,86, seja concluída em 60 dias. No local, que contém 476,20 m2 ainda estão instalados outros órgãos do Governo além do Detran como a Agência Fazendária, Cartório Eleitoral e também concessionárias de água e energia, entre outros.

Para a agência do Shopping, a previsão é de início no dia 1° de setembro, com duração de pelo menos quatro meses e investimento de R$ 1.164.955,60. Nela, serão trocados os pisos e revestimentos e o layout da agência, garantindo um fluxo mais harmônico e ágil no atendimento. Além de melhorias na climatização e repaginação de fachada, facilitando a comunicação com o cliente.

Em Campo Grande além das agências na Guaicurus e no Shopping Campo Grande, há outras cinco espalhadas na Capital: Fácil Shopping Bosque dos Ipês; Fácil Coronel Antonino, na rua Rua Santo Angelo 51, Bairro Cel. Antonino; Agência Regional (Sede), saída para Rochedo, na Rod. MS-80, Km 10; Agência Geraldo Garcia (Shopping Pátio Central) na R. Rua Candido Mariano, 1.380, Centro; e o Fácil Aero Rancho na Av. Marechal Deodoro, 2603.

