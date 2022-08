Previsão alerta para frio mais intenso do ano em MS

Mesmo que a meteorologia indique um aumento das temperaturas e que neste sábado (13) o sol e o tempo seco predominou em Mato Grosso do Sul, o frio ainda pode voltar neste mês de agosto, então não guardem os casacos e cobertas.

De acordo com o meteorologista Natálio Abraão, o Estado se prepara para a chegada de ima massa de ar polar mais intensas e rigorosa do ano, a partir da quarta-feira (17). A nova frente fria deve trazer pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com possibilidade de rajadas de ventos em todo o centro-sul de Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com Natálio Abraão, a massa de ar polar deverá derrubar as temperaturas, com previsão de frio intenso e geadas generalizadas. Para Campo Grande, na quarta-feira (17) a previsão do tempo indica nebulosidade, com mínima de 17ºC e máxima de 27ºC. Já na quinta-feira (18) a máxima na Capital não deve passar dos 23ºC.

Na sexta-feira (19) e no fim de semana os termômetros indicam uma intensa queda na temperatura, com mínimas variando entre os 6ºC e 8ºC e máximas entre 14ºC e 23º. O sol deve aparecer nesse período.

Na fronteira, em Ponta Porã, a previsão indica que a nova massa de ar polar deve trazer geada para o município. A queda de temperaturas se inicia na terça-feira (16) com mínima de 14ºC e máxima de 25º. Na quarta-feira (17) a máxima fica em 25ºC novamente. Já na quinta-feira (18) a previsão indica mínima de 6ºC. Na sexta-feira e fim de semana haverá geada na cidade, com mínima de 2ºC no dia 19 e máxima de 13ºC.

Já em Corumbá, além do frio que derrubará as temperaturas, a umidade relativa do ar ficará em baixa no período, principalmente no sábado (20), que indica termômetros com mínima de 7ºC e máxima de 20ºC.