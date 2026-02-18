Perseguição policial em Campo Grande termina com prisão de dois homens e apreensão de drogas

Uma perseguição policial terminou com a prisão de dois homens e a apreensão de drogas na tarde de terça-feira (17) em Campo Grande. A ação começou na avenida Guaicurus e só terminou no bairro Lageado, quando o carro suspeito bateu em um poste após colidir com um Fiat Uno.

Segundo o boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar, que se deslocava para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, sentiu um forte cheiro de drogas vindo de um Gol branco parado no semáforo. Ao ser ordenado a estacionar para revista, o motorista não obedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade. Durante a perseguição, o veículo acabou colidindo com outro carro e, posteriormente, com um poste.

No carro, os policiais encontraram drogas prontas para venda e R$ 3.406 em dinheiro. Um dos homens detidos era fugitivo do sistema prisional, cumprindo pena de seis anos e nove meses em regime fechado. O condutor do Fiat Uno, atingido durante a colisão, precisou de atendimento médico, mas estava consciente e orientado. Uma mulher que estava com os suspeitos conseguiu fugir antes da chegada da polícia.

