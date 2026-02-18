Caminhoneiro é preso com 135 frascos de emagrecedores contrabandeados do Paraguai em Ponta Porã

Uma carga com 135 frascos de tirzepatida contrabandeados do Paraguai foi apreendida na noite de terça-feira (17) no Assentamento Itamaraty, nas proximidades do Rio Dourados, em Ponta Porã, cidade localizada a 313 quilômetros de Campo Grande. Um caminhoneiro de 41 anos acabou preso em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar Rural realizavam abordagem a uma motocicleta quando um Ford Fiesta se aproximou do bloqueio. Ao notar a viatura, o condutor fez uma manobra perigosa para retornar e tentou fugir. Após acompanhamento tático, ele perdeu o controle da direção em uma estrada vicinal, saiu da pista e foi detido.

Durante a vistoria no carro, além dos medicamentos utilizados no tratamento de diabete tipo 2 e também procurados para emagrecimento, os policiais encontraram cinco robôs aspiradores, dez celulares de diversas marcas e 390 caixas de perfumes importados. A comercialização da tirzepatida é proibida no Brasil pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Identificado como Rodrigo Pereira dos Santos, o motorista relatou que adquiriu os produtos em Ciudad del Este e retirou parte da mercadoria em Pedro Juan Caballero. Segundo ele, os itens seriam revendidos em Campo Grande por meio de plataformas digitais.

O suspeito foi encaminhado, juntamente com o veículo e os materiais apreendidos, à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, onde responderá por contrabando.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram