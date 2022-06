Ao invadir escola para cobrar divida de ex-namorado, homem é preso no Jardim Parati

Homem de 37 anos, foi preso na manhã de hoje ( 08), ao ser flagrado por uma Guarnição da GCM (Guarda Civil Metropolitana), invadindo prédio e agredindo funcionários públicos. O caso aconteceu em uma escola estadual no bairro Jardim Parati, em Campo Grande.

O agressor segundo o boletim de ocorrência, teria chegado no local por volta das 9h30 e pediu a uma pessoa que estava na portaria para falar com um professor que trabalha no colégio. Após entrar no estabelecimento o rapaz encontrou o professor, que de acordo com o registro policial, teria sido casado com ele, mas estavam separados.

Consta no registro que o motivo das agressões teria sido uma multa de trânsito que eles estariam juntos no dia em que foi cometida. O rapaz chegou no lugar em um carro modelo Ford-K de cor branca acompanhado de um amigo, que não participou das agressões.

No momento da agressão, funcionários do local viram os agentes do pelotão de motocicletas passando pela quadra da escola e acionaram os Guardas Civil para conter o homem que, além de agredir o ex-namorado, também teria ido para cima de outros funcionários que tentavam acalmar os ânimos do rapaz.

Um amigo do acusado que estava o acompanhando também foi ouvido pela GCM que na sequência acionou a Polícia Militar para dar andamento na ocorrência e encaminhar o agressor para a delegacia.

“Ronda ostensiva impediu que invasão pudesse ser fatal”, diz secretário de segurança Valério Azambuja

No momento em que o agressor invadiu a escola estadual, passava por ali uma Guarnição do GPI (Gerência de Pronta Intervenção) com as novas viaturas de duas rodas entregues esse ano a instituição. Eles foram acionados e imediatamente conseguiram conter o rapaz e acionar a Polícia Militar para deslocamento até a delegacia.

O secretário municipal de Segurança e Defesa Social (SESDES), Valério Azambuja, disse em entrevista ao Portal O Estado online, que após receber novas viaturas as rondas nas sete regiões da Capital foram intensificadas e segundo ele, evita situações como esta em escolas municipais, Emeis, além de outros prédios públicos.

“Nesta ocasião nossos servidores estavam em ronda de rotina e se depararam com esta situação. O rapaz estava muito agressivo e eles o contiveram e imediatamente acionaram a PM para deslocamento. Em casos de flagrante como o citado é de praxe a GCM intervir e fazer o primeiro atendimento”, explicou Valério Azambuja.

Ainda sobre o caso o secretário afirma que na região onde aconteceu o fato são cerca de 192 mil habitantes e com essas rondas de rotina vários crimes são evitados. “Esse flagrante aconteceu durante o percurso dos agentes que estavam trabalhando na região. Talvez evitamos uma tragédia. Em cada região há uma gerência operacional que cumpre rondas em escolas, Emeis entre outros”, relatou o secretário.

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, afirmou em nota que após o ocorrido, os envolvidos foram encaminhados para delegacia, para prestar esclarecimentos e a agressão foi registrada em ata interna e boletim de ocorrência.

Confira a nota na integra;

A Secretaria de Estado de Educação informa que, em contato com a direção da referida unidade escolar, foi comunicada sobre um desentendimento envolvendo um agente de Serviço Estadual e um professor. Segundo passado pela direção, o servidor agrediu o professor e danificou uma janela.

Diante dos fatos a direção acionou a Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana, que conduziu os envolvidos para esclarecimentos. A direção da escola registou ocorrido em ata e Boletim de Ocorrência.

