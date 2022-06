Produtos contrabandeados avaliados em R$ 6 mil são apreendidos na MS-134

Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) da Base Operacional do Vale do Ivinhema apreenderam na tarde de ontem (7), na MS-134, mercadorias de origem estrangeira avaliada em R$ 6 mil reais. De acordo com o site Da Hora Bataguassu, um homem de 59 anos foi conduzido a delegacia.

Segundo o site, os policiais realizavam uma fiscalização na rodovia, quando abordaram um ônibus com placas de Presidente Prudente (SP). Em vistoria ao veículo, foi localizado no bagageiro sacos que continham mercadorias de origem estrangeira.

O proprietário da mercadoria não estava no veículo, contudo, o motorista apresentou uma nota fiscal endereçada a uma mulher, demonstrando inconsistência com a mercadoria apreendida.

Após o registro dos fatos, a carga avaliada em R$ 6 mil foi apreendida e encaminhada à Receita Federal.

