Ex-secretária de assuntos fundiários e direito agrário da OAB é pré-candidata em MS

Defendendo as pautas de segurança jurídica, direito da propriedade privada e liberdade, a advogada Luana Ruiz foi uma das primeiras a entrar no PL (partido Liberal) de Mato Grosso do Sul como pré-candidata a deputada federal.

Antropóloga, arqueóloga e mestra em direito constitucional, Luana disputa pela primeira vez um cargo político por causa das dificuldades da vida, segundo ela.

“Assisti a minha família ter sua propriedade privada invadida em 1998 e vamos completar 25 anos na luta pela garantia da propriedade privada, que me deram coragem de colocar o meu nome a disposição do partido.”

Luana já foi secretária adjunta no Ministério da Agricultura. “Compus também o quadro de comissão especial de assuntos fundiários e de direito agrário da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) ao longo de 3 a 4 gestões.”

“Durante esse período, fui em aldeias atender processos de clientes produtores rurais e para participar de pesquisas antropológicas, afim de instruir os processos judiciais, sempre na defesa da propriedade privada”, conta a doutora, pós graduada em em direito tributário e mestra em direito constitucional económico.

De acordo com a pré-candidata, a bandeira de sua possibilidade de disputa eleitoral confere às políticas conservadoras, pelo direito a vida e a legitima defesa na política armamentista.

“Nas fragilidades é que conseguimos ter mais força e acreditar na possibilidade de ter um Brasil melhor. O meu propósito é que os cidadãos brasileiros acreditem e confiem em suas instituições.”

Para Mato grosso do Sul, a pré candidata reitera que na Câmara federal, os deputados trabalham com pautas no âmbito nacional. Contudo, os parlamentares podem fazer e fazem pelo seu Estado, são as políticas públicas e arrecadação de recursos para execução dos processos.

Equipe do Bolsonaro e PL

Em relação a força do PL e seu apoio, a doutora relembrou que o Partido Livre é mesmo o partido de Bolsonaro. “Estive em 2018 compondo equipe de transição do presidente. Também participei de seu governo em 2019, na secretaria nacional de assuntos fundiários, a convite do secretario especial Nabhan Garcia, junto com Tereza Cristina.”

Para governo do Estado, Luana afirmou que também é Bolsonaro. “Tenho uma confiança nessa receptividade do PL como minha casa eleitoral”.

Por fim, a pré-candidata pontuou o PL (Projeto de Lei) 490, que altera a legislação da demarcação de terras indígenas e está a mais de uma década travada no Congresso.

“Se fosse votado, provavelmente resolveria o problema. O texto está sendo reformulado e as alterações são atuais. E se for aprovado do jeito que está abarca a situação dos conflito. A política é arte do possível.”

"Nada contra os indígenas, tudo aos índios. Mas não ao arrepio ao devido processo legal, confiscando propriedades privadas que foram legalmente tituladas pelo estado brasileiros", concluiu.