Ambulância UTI de Ivinhema colide com bovino e tem frente destruída na MS-276

Foto: reprodução/Ivinoticias

Uma ambulância UTI de Ivinhema ficou com a parte dianteira completamente destruída após se envolver em um acidente na manhã desta terça-feira (12), na MS-276, entre Glória de Dourados e Deodápolis.

De acordo com informações do site Ivinotícias, o veículo retornava de uma transferência em vaga zero para Dourados quando o motorista se deparou com quatro bovinos soltos na pista. Ele conseguiu desviar de três, mas acabou colidindo contra uma bezerra.

O impacto foi forte, mas ninguém se feriu. O motorista, o médico e o enfermeiro que estavam na ambulância saíram ilesos. Os equipamentos médicos também não foram comprometidos, e o atendimento não foi prejudicado.

O acidente resultou apenas em danos materiais. O seguro já foi acionado para reparar o veículo.

 

